RUBAVA RAME TRA CATANIA ACQUICELLA E BICOCCA: DENUNCIATO CIQUANTENNE

Sono stati circa 100 i chili di rame recuperati dalla Polizia in Sicilia durante la 7/a operazione "Oro Rosso", con agenti della Polizia Ferroviaria della Sicilia che hanno controllato il territorio per reprimere i furti di rame e la ricettazione.

Sono stati 50 i controlli effettuati, 17 dei quali in ditte di rottamazione, e 126 le persone identificate, tre delle quali denunciate. In particolare a Catania la Polfer ha denunciato per tentativo di furto un 50enne sorpreso ad armeggiare con una tenaglia lungo i binari tra le stazioni di Catania Acquicella e Catania Bicocca.

Altre due persone, titolari di altrettante ditte di rottamazione e gestione di rifiuti, sono state denunciate, una ad a Agrigento per aver intrapreso l'attività senza tutte le autorizzazioni, e una a Castelvetrano (Trapani) per aver violato i sigilli collocati su di un'area sequestrata nel gennaio scorso. Il materiale depositato nell'area inoltre era stato asportato.