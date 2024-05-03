95047

RUBAVA VASI, PIANTE E FIORI DA UNA TOMBA DEL CIMITERO DI AVOLA, DENUNCIATA 63ENNE

03 maggio 2024 07:57
Rubava piante e fiori da una tomba del cimitero di Avola e, una volta identificata dalla Polizia, è stata denunciata.

Si tratta di una 63enne intercettata dopo le denunce presentate da una coppia di coniugi su alcuni furti perpetrati ai danni della tomba dove è sepolta la figlia.

L’attività investigativa ha portato alla 63enne nella cui abitazione, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti cinque vasi rubati dalla tomba nel Cimitero di Avola.

