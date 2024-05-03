RUBAVA VASI, PIANTE E FIORI DA UNA TOMBA DEL CIMITERO DI AVOLA, DENUNCIATA 63ENNE

Rubava piante e fiori da una tomba del cimitero di Avola e, una volta identificata dalla Polizia, è stata denunciata.Si tratta di una 63enne intercettata dopo le denunce presentate da una coppia di co...

A cura di Redazione 03 maggio 2024 07:57

Condividi