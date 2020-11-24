RUBAVANO DAI GARAGE DI UN CONDOMINIO A CATANIA, ARRESTATI DUE STRANIERI IRREGOLARI SUL TERRITORIO ITALIANO

Nel corso della notte personale delle volanti ha tratto in arresto furto aggravato in concorso R.A., marocchino di 37 anni, e il connazionale J.R. di 32 anni, entrambi pregiudicati per reati contro il...

Nel corso della notte personale delle volanti ha tratto in arresto furto aggravato in concorso R.A., marocchino di 37 anni, e il connazionale J.R. di 32 anni, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio, disoccupati e irregolari sul territorio nazionale.

Dopo che la Sala operativa aveva diramato una nota radio di furto in atto presso i garage di un condominio sito in via Martiri di Cefalonia, gli equipaggi convergevano sul posto, coordinandosi in modo da bloccare ambedue le strade di accesso ai suddetti garage e, quindi, qualunque possibile via di fuga per i malfattori.

Due operatori si addentravano a piedi nel punto in cui il richiedente aveva indicato la presenza dei ladri e, giunti in prossimità del locale seminterrato, si trovavano di fronte ai due soggetti a bordo di una macchina con i fari spenti e intimavano loro di fermare il veicolo.

Si appurava così che i due rei erano riusciti ad aprire ben sette garage, danneggiando le saracinesche e le serrature. All’interno dell’auto, che era stata rubata al legittimo proprietario alcuni giorni prima e per la quale era stata già sporta denuncia, venivano rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso, tre telecomandi per cancelli automatici e una bicicletta appena asportata da uno dei box e riconosciuta dalla proprietaria che formalizzava la denuncia e a cui veniva immediatamente riconsegnata.

Dell’avvenuto arresto veniva notiziato il PM di turno