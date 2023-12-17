RUBAVANO NELLE VALIGIE DEI TURISTI: ARRESTATI 14 DIPENDENTI DELL’AEROPORTO DI TENERIFE. REFURTIVA DA 2 MILIONI DI EURO
La Guardia civil spagnola ha arrestato 14 persone e ne ha indagate altre 20, tutte dipendenti dell'aeroporto di Tenerife, come presunti autori dei reati di appartenenza a un gruppo criminale, rapina con forza, danneggiamento e riciclaggio di denaro.
L'operazione è stata avviata dopo aver rilevato un aumento del numero di segnalazioni e denunce presentate da viaggiatori di diverse nazionalità a causa di furti all'interno dei loro bagagli da stiva.
I detenuti, approfittando del loro status di lavoratori aeroportuali, al momento del trasferimento delle valigie le aprivano e, una volta presi gli oggetti di loro interesse (tra cui gioielli, telefoni cellulari, orologi e dispositivi elettronici), richiudevano la cerniera per lasciare la valigia senza alcun segno di manomissione.
Secondo la Guardia civil, i membri di questo gruppo criminale erano "perfettamente strutturati", con funzioni gerarchicamente definite in cui ognuno si occupava di una delle parti della commissione del reato, come la scelta del volo, l'occultamento della merce rubata, la vendita della merce in gioielleria o via internet e la distribuzione dei profitti