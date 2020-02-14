RUBINETTI A SECCO IN ALCUNE ZONE, L'AMA: "TECNICI AL LAVORO, DOMANI IL RITORNO ALLA NORMALITÀ"
Tecnici al lavoro senza sosta per assicurare il ritorno alla normalità nell'erogazione dell'acqua nel territorio.È quanto assicura l'Ama dopo che in alcune zone sono alle prese con i rubinetti a secco...
Tecnici al lavoro senza sosta per assicurare il ritorno alla normalità nell'erogazione dell'acqua nel territorio.
È quanto assicura l'Ama dopo che in alcune zone sono alle prese con i rubinetti a secco da due giorni.
L'ente promette che domani si tornerà alla normalità, ma senza dare indicazioni orarie.
"A causa di urgenti lavori di manutenzione presso nostri impianti – spiega una nota stampa – alcune zone continuano a patire la mancanza di acqua.
I tecnici stanno lavorando senza sosta per cercare di ridurre i disagi.
Ci scusiamo per i disservizi degli ultimi giorni, dichiara il presidente dell'Ama Andrea Lo Faro, stiamo lavorando per risolvere il problema ed impegnando affinché domani ritorni tutto alla normalità.