Rubrica SOS Animali, smarrita la bassotto arlecchino “Lasagna” in zona Cartiera – Paternò
Un nuovo appello arriva alla nostra redazione per la rubrica SOS Animali. Si è smarrita Lasagna, un bassotto arlecchino femmina, dal carattere dolce e socievole.
La cagnolina, che solitamente si lascia avvicinare se chiamata per nome, potrebbe rispondere a chi prova ad attirarla con tranquillità. È importante, in caso di avvistamento, evitare movimenti bruschi e mantenere un approccio calmo.
Zona di smarrimento:
Contrada Schettino, zona Cartiera (località Schettino), nel territorio di Paternò.
Potrebbe trovarsi ancora nelle vicinanze.
Contatto: 340 2519311
Chiunque abbia informazioni o avvistamenti è pregato di mettersi in contatto con il numero indicato.
L’invito è quello di condividere l’appello e di segnalare qualsiasi possibile avvistamento. Ogni dettaglio può essere determinante per riportare Lasagna a casa.