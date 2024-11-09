RUBRICA SOS ANIMALI: SMARRITI DUE BULLDOG FRANCESI IN ZONA PALAZZOLO: I PROPRIETARI OFFRONO RICOMPENSA

È stata segnalata la scomparsa di due bulldog francesi nella zona di Palazzolo, a Paternò, e i proprietari lanciano un appello alla comunità. I due cani, ben conosciuti per il loro carattere affettuos...

È stata segnalata la scomparsa di due bulldog francesi nella zona di Palazzolo, a Paternò, e i proprietari lanciano un appello alla comunità. I due cani, ben conosciuti per il loro carattere affettuoso, potrebbero essersi smarriti o allontanati accidentalmente.

Chiunque abbia avvistato i bulldog o abbia informazioni che possano aiutare a rintracciarli è invitato a contattare con urgenza il numero 345 0382255.

In caso di ritrovamento o di segnalazione utile, è prevista una ricompensa.

La rubrica SOS Animali di 95047.it invita tutti i lettori a prestare massima attenzione e a condividere questa segnalazione.

Ogni piccola informazione può fare la differenza per riportare i due bulldog a casa.