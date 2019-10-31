S. AGATA DI MILITELLO: SUORA CON DOLORI ADDOMINALI SCOPRE DI ESSERE INCINTA

Si fa accompagnare in ospedale per dei dolori lancinanti all’addome, e scopre di essere incinta.Nulla di strano se non il fatto che la protagonista della storia è una suora, che si trovava in un conve...

Si fa accompagnare in ospedale per dei dolori lancinanti all’addome, e scopre di essere incinta.

Nulla di strano se non il fatto che la protagonista della storia è una suora, che si trovava in un convento di un paese dei Nebrodi.

Giunta nell’ospedale di Sant’Agata di Militello, la religiosa è stata sottoposta ad analisi e cure varie, con la scoperta da parte dei medici e tra lo stupore generale, della gravidanza. Tra l’altro, dagli esami fatti, si è capito che la suora fosse incinta da diverse settimane.

La suora, fino a poco tempo prima, era stata in Africa, suo paese di origine, per un periodo, e da poco era rientrata in Italia. Dimessa dall’ospedale, è stata immediatamente trasferita in un altro ordine.