S.M.DI LICODIA: SCONTRO FRONTALE IN VIA DE GASPERI - LE FOTO

Scontro frontale, poco dopo le 18, in via Alcide De Gasperi a Biancavilla. L'impatto, ha coinvolto una Alfa 147 guidata da un biancavillese, e una Alfa Gt guidata da un Licodiese. Lo scontro ha procurato lievi ferite ai due guidatori, ma grossi danni alle due vetture. Sul posto anche le ambulanze del 118 e la Polizia di Santa Maria di Licodia, per effettuare i necessari rilievi. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro. Il traffico, ha subito dei rallentamenti, dovuti al fatto che in zona è ora di punta, in quanto orario di rientro di tanti dal lavoro