S.M di Licodia e Belpasso, rapina e furto con spaccata

Rapina ieri sera a Santa Maria di Licodia, intorno le 18, in una tabaccheria di via Vittorio Emanuele.

Due persone col volto coperto e con una pistola in mano, forse non vera, e puntandola contro il proprietario si sono fatti consegnare il denaro presente nel registratore di cassa, rubando anche alcuni pacchi di sigarette conservate in degli zainetti.

Poi si sono dati alla fuga, con un'auto che avevano parcheggiato nei pressi del tabacchi.

Sul posto pattuglie di carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile di Paternò. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, anche quella che i rapinatori siano gli stessi che hanno rapinato un negozio di abbigliamento a Paternò, qualche giorno fa.

Mercoledì notte, un altro furto, stavolta con una spaccata, è stato eseguito in un negozio di Belpasso, sito nella centralissima via Roma.