AGGIORNAMENTO:

Purtroppo abbiamo avuto conferma che uno dei dei due ragazzi, il 22enne di Adrano, non c'è fatta ed è morto a causa delle gravissime ferite riportate, rimane in gravissime condizioni l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente.

S.M. LICODIA: INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE: DECEDUTO UNO DEI DUE GIOVANI

Erano andati a festeggiare Halloween, i due giovani che stanotte, intorno alle 3, sono andati a sbattere contro un muro in cemento di via Alcide De Gaspari a Santa Maria di Licodia.

I due ragazzi, un 19 enne e un 22 enne, per cause sconosciute, hanno centrato in pieno l'ostacolo, rimanendo gravemente feriti.

Altri passanti hanno subito dato l'allarme, e sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. i vigili del fuoco e i carabinieri.

I due ragazzi sono stati portati in ospedale, in condizioni critiche, e, dalle ultime notizie, sembra che il 22 enne, un giovane adranita,sia addirittura deceduto.

Non si conoscono le cause dell'incidente

Il mezzo è stato sequestrato dai carabinieri.

IN AGGIORNAMENTO