S.M.LICODIA: INCIDENTE STRADALE DONNA RIMANE INCASTRATA IN AUTO INTERVENTO DEI VVF
Grave incidente stradale, questa mattina, intorno le ore 7.30, sulla SP 14/11 che collega Santa Maria di Licodia - Belpasso, dove una donna di 65 anni, alla guida della sua Fiat 500 , per cause ancora non note, si è ribaltata su sé stessa rimanendo incastrata tra le lamiere.
Si è reso necessario l intervento del vigili del fuoco, del distaccamento di Paternò, per poter estrarre la donna dall' abitacolo e mettere in sicurezza il veicolo.
Sul posto un ambulanza del 118 per i primissimi soccorsi, che ha trasferito, secondo le prime informazioni non gravi condizioni all'ospedale di Biancavilla.
Sul posto i carabinieri di Paternò per i necessari rilievi.
Notizia in aggiornamento