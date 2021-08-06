S. TERESA RIVA, OPERAIO PATERNESE CADE DA UN PONTEGGIO E SI TRAFIGGE UN BRACCIO

Un grave incidente sul lavoro si è verificato giovedì scorso in un cantiere edile a Santa Teresa di Riva nel Messinese.Un uomo, G. S. di 51 anni, originario di Paternò ma domiciliato a Nizza di Sicili...

Un grave incidente sul lavoro si è verificato giovedì scorso in un cantiere edile a Santa Teresa di Riva nel Messinese.

Un uomo, G. S. di 51 anni, originario di Paternò ma domiciliato a Nizza di Sicilia è caduto da un’altezza di circa due metri, sembra da un ponteggio o comunque mentre si trovava in cima al manufatto, e sbattendo al suolo si è trafitto un braccio con un’asse di legno, le cui schegge si sono conficcate nell’arto.

L'uomo è stato immediatamente soccorso è trasportato in codice rosso con un politrauma all’ospedale Papardo di Messina, ma non sarebbe in pericolo di vita.