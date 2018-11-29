S121 INCIDENTE IN DIREZIONE CATANIA, LUNGHE FILE
A cura di Redazione
29 novembre 2018 09:19
Ennesimo incidente, sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.
Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, secondo le primi informazioni si tratterrebbe di incidente autonomo, per fortuna senza grave conseguenze per le persone.
Sul posto sono presenti i soccorsi.
Traffico in tilt e lunghe code di auto in direzione Catania, la coda è di circa 3 chilometri.
IN ATTESA AGGIORNAMENTI