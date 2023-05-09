SABATO 13 MAGGIO A PATERNO' L'EVENTO “LA DANZA IN GRAVIDANZA”

Si terrà Sabato 13 Maggio, alle ore 17, presso i locali della Biblioteca Comunale di Paternò, l’evento dal titolo “La Danza in Gravidanza”, organizzato dalla Psicologa Rosa Rita Virgillito che ha coin...

Si terrà Sabato 13 Maggio, alle ore 17, presso i locali della Biblioteca Comunale di Paternò, l’evento dal titolo “La Danza in Gravidanza”, organizzato dalla Psicologa Rosa Rita Virgillito che ha coinvolto varie personalità del territorio, figure professionali, scolastiche e istituzionali, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della Gravidanza, dell’impatto emotivo che quest’ultima ha nella donna, con un accento specifico alla prevenzione di disturbi emotivi e depressivi, quali la depressione post partum, i disturbi alimentari, le ansie e i disagi ad essi correlati.

In tale occasione, verrà posto in rilievo l’elemento benefico della danza che, tra le diverse possibilità artistiche, coadiuva l’attività fisica aerobica alla libera espressione di sé.

Attraverso le performance artistiche di giovani talenti della comunità paternese verrà inoltre fatta eco all’entità ed al valore che, nella nostra quotidianità, ha la cura e l’amore verso se stessi e, nella fattispecie, per la Vita che contiene una nuova Vita.