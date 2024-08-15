SAC: "AEROPORTO DI CATANIA CHIUSO PER CENERE VULCANICA, RIPRESA VOLI STIMATA ALLE 18:00"
L’aeroporto di Catania è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo e, pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze.
L’Etna, infatti, ha ripreso la sua attività eruttiva dell’Etna e la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera.
Lo ha annunciato ufficialmente la Sac- Società di gestione dell’aeroporto la quale fa sapere che le operazioni di volo riprenderanno al ripristino delle condizioni d’agibilità delle infrastrutture.
Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 18:00
I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.
Tutto regolare a Comiso sia negli arrivi che nelle partenze
GRAZIE PER LE FOTO A LUCA RUSSO