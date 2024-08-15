SAC: "AEROPORTO DI CATANIA CHIUSO PER CENERE VULCANICA, RIPRESA VOLI STIMATA ALLE 18:00"

L’aeroporto di Catania è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo e, pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze.L’Etna, infatti, ha ripreso la sua attività er...

A cura di Redazione 15 agosto 2024 09:55

