Saccheggiato il compro oro di via Vittorio Emanuele

In piena mattinata due balordi hanno distrutto la vetrata dell'attività commerciale rubando tutto il possibile

Hanno distrutto la vetrata del Compro Oro (Oro Cash) di via Vittorio Emanuele rubando tutto ciò che si trovava in vetrina. Preziosi e monili il cui valore è ancora da quantificare. E' accaduto tutto in pieno giorno pochi minuti dopo le 11 di questa mattina: ad agire, sono stati in due giunti a bordo di uno scooter e con il volto coperto. L'azione è stata fulminea: uno dei due balordi è sceso dal mezzo ed ha preso a colpi di spranga la vetrata. Ha arraffato tutto ciò che aveva davanti e, dopodiché, tornato in sella è scappato via assieme al suo compare facendo perdere ogni traccia. All'interno del negozio erano presenti diversi clienti.

A dispetto degli ultimi episodi criminosi che hanno interessato diverse attività commerciali della città, avvenuti praticamente tutti in piena notte, questa volta si è agito in pieno giorno: più che un segnale, un pessimo viatico in un momento così delicato sotto il profilo della sicurezza. Sul fatto, indagano i carabinieri intervenuti appena allertati.