95047

Saccheggiato il compro oro di via Vittorio Emanuele

In piena mattinata due balordi hanno distrutto la vetrata dell'attività commerciale rubando tutto il possibile

A cura di Redazione Redazione
05 maggio 2015 13:23
Saccheggiato il compro oro di via Vittorio Emanuele -
Paternò
Cronaca
Condividi

95047.it Hanno distrutto la vetrata del Compro Oro (Oro Cash) di via Vittorio Emanuele rubando tutto ciò che si trovava in vetrina. Preziosi e monili il cui valore è ancora da quantificare. E' accaduto tutto in pieno giorno pochi minuti dopo le 11 di questa mattina: ad agire, sono stati in due giunti a bordo di uno scooter e con il volto coperto. L'azione è stata fulminea: uno dei due balordi è sceso dal mezzo ed ha preso a colpi di spranga la vetrata. Ha arraffato tutto ciò che aveva davanti e, dopodiché, tornato in sella è scappato via assieme al suo compare facendo perdere ogni traccia. All'interno del negozio erano presenti diversi clienti.

A dispetto degli ultimi episodi criminosi che hanno interessato diverse attività commerciali della città, avvenuti praticamente tutti in piena notte, questa volta si è agito in pieno giorno: più che un segnale, un pessimo viatico in un momento così delicato sotto il profilo della sicurezza. Sul fatto, indagano i carabinieri intervenuti appena allertati.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047