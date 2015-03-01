Saccheggio totale

Rubati addirittura i paletti dissuasori in via Paratore

95047.it Ad ogni via il suo problema. In questo caso il focus è su via Paratore, arteria che collega piazza caduti di Nassirya a via Vittorio Emanuele "costellata" da paletti dissuasori utili a vietare i parcheggi "selvaggi". Ebbene oltre una decina di paletti sono stati misteriosamente tranciati e portati via. Furto con disagio dal momento che oltre al danno si è creata una condizione che mette a rischio l'incolumità dei pedoni. E le lamentele da parte dei cittadini sono parecchie. Il rischio di inciamparvi e di fare brutte cadute c'è, eccome. Sull'asfalto sono rimasti incastrati pezzi di ferro, peraltro arrugginiti, che di certo oltre a contribuire a deturpare l'aspetto della via rappresentano un pericolo per chi l'attraversa.