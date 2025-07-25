SAL DA VINCI ARRIVA IN SICILIA: SARÀ DOMANI (26 LUGLIO) A PALERMO E DOMENICA (27 LUGLIO) A CATANIA

Sal Da Vinci arriva in Sicilia e sarà domani (26 luglio) al Teatro di Verdura di Palermo e domenica (27 luglio) a Villa Bellini di Catania. I due appuntamenti siciliani sono organizzate da Giuseppe Ra...

Sal Da Vinci arriva in Sicilia e sarà domani (26 luglio) al Teatro di Verdura di Palermo e domenica (27 luglio) a Villa Bellini di Catania. I due appuntamenti siciliani sono organizzate da Giuseppe Rapisarda Management ed inseriti nel cartellone del Wave Summer Music 2025. Il concerto di Catania fa parte della rassegna Catania Summer Fest 2025, la rassegna estiva promossa dal Comune di Catania.

La poliedricità di Sal Da Vinci è la chiave di questo successo: cantante, autore, attore e interprete, l'artista ha mostrato, infatti, una rara abilità nel saper dar vita a ogni forma d'arte con passione e dedizione. Ogni sua performance è un viaggio emozionale che va oltre la musica, trasformandosi in un’esperienza unica per ogni spettatore. Un percorso in continua ascesa, che premia l’evoluzione artistica di un talento capace di interpretare, come pochi, l’essenza della cultura musicale. Lo slancio creativo e la capacità di evolversi sono il segreto di una carriera che continua a segnare nuovi record e a conquistare il cuore di ogni generazione.

Sal Da Vinci, nome d'arte di Salvatore Michael Sorrentino, è un artista napoletano nato nel 1969 a New York durante una tournée del padre, Mario Da Vinci, celebre cantante e attore. Artista trasversale e poliedrico, durante la sua carriera, passa dal cinema, al teatro, alla musica con estrema versatilità. Tutti i suoi spettacoli teatrali e musicali hanno ottenuto un incredibile riscontro di pubblico e critica, registrando sistematicamente mesi di tutto esaurito e diventando veri e propri record d'incassi. Il suo talento e la sua capacità di emozionare lo hanno reso uno degli artisti più amati e seguiti della scena italiana. A giugno 2024 pubblica "Rossetto e Caffè", singolo che diventa un fenomeno senza precedenti, dominando le classifiche e l'immaginario collettivo. Con oltre 120 milioni di streaming totali, il brano ottiene due dischi di platino e si impone come una delle canzoni più ascoltate dell'anno. Il videoclip raggiunge il primo posto nelle classifiche di YouTube Italia, confermandosi come il video più visto del 2024. Al 75mo Festival di Sanremo è sul palco dell’Ariston con i The Kolors nella serata cover per una performance speciale del brano. Il 2025 è iniziato con l’annuncio della serata-evento a Piazza del Plebiscito, per consacrare i suoi oltre 40 anni di carriera, e che concluderà il suo tour estivo nei palchi delle principali città italiane.

I biglietti per le due date siciliane saranno disponibili anche ai botteghini di Palermo e Catania nei giorni dei concerti.