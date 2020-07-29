95047

SALGONO A 4 I CASI A PATERNO', BEN 9 I CASI ACCERTATI A MISTERBIANCO

Aumentano a quattro i casi di coronavirs a PaternòSi tratta di altre due persone, famigliari dell'uomo ricoverato all'ospedale San Marco, che hanno partecipato  una settimana fa  ad un anniversario di...

29 luglio 2020 21:05
Aumentano a quattro i casi di coronavirs a Paternò

Si tratta di altre due persone, famigliari dell'uomo ricoverato all'ospedale San Marco, che hanno partecipato  una settimana fa  ad un anniversario di matrimonio.

Il totale è di 3 uomini ed una donna di cui due sono ricoverati.

Si aspetta l'esito di altri tamponi effettuati nei giorni scorsi.

Sono ben 9 i casi di positiva nel comune di Misterbianco, e' di pochi minuti fa la notizia pubblicata dall'ente comunale:

Dalle notizie fornite dal Dipartimento Prevenzione dell’A.S.P. di Catania in ordine all’andamento della situazione epidemiologica nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi, risultanti dal Portale Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Istituto Superiore della Sanità, sono complessivamente n.9 (nove).

Ammontano a n.5 (cinque) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.

Di questi, uno rimarrà in isolamento fino alla data della guarigione del coabitante, mentre i rimanenti n.4 permarranno in stato di isolamento fino ad esito negativo del tampone, ancora da eseguire.

 

