SALGONO A 4 I CASI A PATERNO', BEN 9 I CASI ACCERTATI A MISTERBIANCO
Aumentano a quattro i casi di coronavirs a PaternòSi tratta di altre due persone, famigliari dell'uomo ricoverato all'ospedale San Marco, che hanno partecipato una settimana fa ad un anniversario di...
Si tratta di altre due persone, famigliari dell'uomo ricoverato all'ospedale San Marco, che hanno partecipato una settimana fa ad un anniversario di matrimonio.
Il totale è di 3 uomini ed una donna di cui due sono ricoverati.
Si aspetta l'esito di altri tamponi effettuati nei giorni scorsi.
Sono ben 9 i casi di positiva nel comune di Misterbianco, e' di pochi minuti fa la notizia pubblicata dall'ente comunale:
Dalle notizie fornite dal Dipartimento Prevenzione dell’A.S.P. di Catania in ordine all’andamento della situazione epidemiologica nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi, risultanti dal Portale Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Istituto Superiore della Sanità, sono complessivamente n.9 (nove).
Ammontano a n.5 (cinque) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.
Di questi, uno rimarrà in isolamento fino alla data della guarigione del coabitante, mentre i rimanenti n.4 permarranno in stato di isolamento fino ad esito negativo del tampone, ancora da eseguire.