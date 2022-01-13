SALINA, FURGONE SENZA FRENO A MANO FINISCE IN MARE

A Salina, nelle Eolie, un furgone è finito in mare nel porticciolo di Rinella.Il proprietario S.T., falegname del luogo, era sceso nella banchina per ritirare un pacco dall'aliscafo della Liberty Line...

Il proprietario S.T., falegname del luogo, era sceso nella banchina per ritirare un pacco dall'aliscafo della Liberty Lines.

Parcheggiato il mezzo a due passi dall'aliscafo che era attraccato in porto, l'isolano si è allontanato mentre il furgone, senza freno a mano tirato, pian piano, è finito in mare. Tra l'incredulità della gente che vi era in banchina e anche dell'equipaggio dell'aliscafo.

Nessuno si è accorto in tempo per evitare che finisse in mare.

Adesso si è all'opera per il recupero del furgone con l'ausilio di una gru e soprattutto per evitare l'inquinamento del mare.