SALINA, FURGONE SENZA FRENO A MANO FINISCE IN MARE
A Salina, nelle Eolie, un furgone è finito in mare nel porticciolo di Rinella.
Il proprietario S.T., falegname del luogo, era sceso nella banchina per ritirare un pacco dall'aliscafo della Liberty Lines.
Parcheggiato il mezzo a due passi dall'aliscafo che era attraccato in porto, l'isolano si è allontanato mentre il furgone, senza freno a mano tirato, pian piano, è finito in mare. Tra l'incredulità della gente che vi era in banchina e anche dell'equipaggio dell'aliscafo.
Nessuno si è accorto in tempo per evitare che finisse in mare.
Adesso si è all'opera per il recupero del furgone con l'ausilio di una gru e soprattutto per evitare l'inquinamento del mare.