Salinelle, le telecamere incastrano due zozzoni

Per loro, verbale da 158 euro. Il comandante del vigili, La Spina: “Il servizio funziona, non si è mai fermato”

95047.it Nelle registrazioni raccolte dalle telecamere a circuito chiuso, si vede tranquillamente uno degli automobilisti cimentarsi nel classico lancio del sacchetto direttamente dal finestrino dell’auto: il sacco di plastica è - ovviamente - pieno zeppo di spazzatura. Con nonchalance, come se nulla fosse: convinto di averla fatta franca. Ed, invece, no. Il comando della polizia municipale paternese ha beccato due paternesi, in due distinti momenti, che arrivati nell’area delle Salinelle hanno scaricato lì la loro spazzatura. Un gesto non solo meschino ma anche da irresponsabili visto che l’area è disseminata di telecamere: i vigili urbani hanno analizzato i filmati delle registrazioni e sono andati a colpo sicuro individuando subito i responsabili, le loro auto, la loro targa. Verbale da 158 euro elevato ad entrambi e questione chiusa lì. Insomma, il servizio funziona e questa notizia è incoraggiante anche in prospettiva futura.

“Forse qualcuno si era illuso che c’eravamo fermati, credendo così che si potesse tornare a sporcare - spiega il comandante della Polizia municipale paternese, Antonino La Spina -: invece, il servizio è sempre stato attivo. Senza alcuna pausa è proseguito e prosegue”.