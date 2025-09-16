SALMONE AFFUMICATO RITIRATO DAL COMMERCIO PER LISTERIA: ECCO MARCHIO, LOTTI DA NON CONSUMARE

Il Ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo per il salmone norvegese affumicato marchio KV Nordic, a causa della presenza di Listeria monocytogenes.Il prodotto interessato è commercial...

Il Ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo per il salmone norvegese affumicato marchio KV Nordic, a causa della presenza di Listeria monocytogenes.

Il prodotto interessato è commercializzato da Eurofood Spa, con lotto di produzione 486238, realizzato da Koral Sa nello stabilimento situato in Polonia. La data di scadenza riportata sulle confezioni è 4 ottobre 2025.

Il salmone viene venduto in confezioni da 100 grammi. Le immagini ufficiali del prodotto sono state pubblicate insieme all’avviso del Ministero in data 12 settembre 2025.

Il motivo del richiamo è indicato come “rischio microbiologico”. L’infezione da Listeria monocytogenes può comportare sintomi gastrointestinali anche gravi, e rappresenta un pericolo particolare per soggetti fragili, donne in gravidanza, anziani e persone immunodepresse.

Il Ministero invita i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.