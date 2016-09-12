Salute: ottobre mese prevenzione dentale, visite gratuite e tariffe prefissate

A ottobre torna la 36.esima edizione del mese della prevenzione dentale, un appuntamento ormai fisso delle famiglie italiane con il dentista, promosso da Andi, l'Associazione nazionale dentisti italia...

A ottobre torna la 36.esima edizione del mese della prevenzione dentale, un appuntamento ormai fisso delle famiglie italiane con il dentista, promosso da Andi, l'Associazione nazionale dentisti italiani, in collaborazione con Mentadent.

Durante questo mese sarà possibile richiedere un check up gratuito in uno dei 10.000 dentisti Andi aderenti, chiamando il numero verde 800.800.121 o visitando i siti www.andi.it e www.mentadent.it.

In seguito alla visita gratuita, se necessario, potrà essere programmato un corretto percorso di prevenzione a tariffe prefissate, che comprendono ablazione del tartaro a 70 euro, sigillatura dei solchi a 30 euro per dente, fluoro profilassi ad 80 euro.

Per evitare che cali l'attenzione sul progetto di prevenzione, Andi propone anche un secondo appuntamento a marzo 2017.

Il mese della prevenzione dentale è il primo programma di prevenzione odontoiatrica attivo da 36 anni e l’unico sull'intero territorio nazionale che permette a tutti i cittadini di effettuare gratuitamente una visita di controllo annuale. "L'impegno di Andi ha contribuito a diffondere un messaggio consapevole: l’importanza di regolari visite di controllo, fondamentali sia per curare i disturbi del cavo orale che per evitare l’insorgenza di complicanze. Visite di controllo più frequenti dal dentista e semplici test da effettuare periodicamente consentono di intercettare campanelli di allarme, in modo da intervenire per tempo e quindi spendere anche meno", sottolinea l'associazione in una nota.