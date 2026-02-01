Salvata la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: accordo con il Policlinico di Catania

La Cardiochirurgia pediatrica di Taormina sarà aggregata alla Cardiochirurgia per adulti del Policlinico universitario di Catania.Lo rende noto la Regione spiegando che il governo Schifani ha aderito...

Lo rende noto la Regione spiegando che il governo Schifani ha aderito alle indicazioni suggerite dai ministeri della Salute e dell'Economia, affiancanti per il mantenimento della struttura per la prima volta inserita ufficialmente nella Rete ospedaliera della Sicilia.

Su proposta dell'assessora alla Salute Daniela Faraoni, la giunta regionale ha infatti approvato una modifica, a stralcio del documento di revisione della Rete ospedaliera, da sottoporre alla sesta commissione dell'Ars per il parere preventivo e obbligatorio.

"L'interesse del governo regionale è il mantenimento di entrambe le strutture di cardiochirurgia pediatrica operanti in Sicilia, Palermo e Taormina - spiega l'assessora Faraoni - un impegno che abbiamo assunto con le famiglie dei piccoli pazienti e con il territorio. Abbiamo l'obbligo di seguire le indicazioni ministeriali per consentire al Centro cardiologico pediatrico di Taormina di continuare a essere operativo".

A fine dicembre 2025, i ministeri della Salute e dell'Economia, tra le altre richieste di chiarimenti e integrazioni, hanno invitato la Regione a rivalutare l'unità operativa complessa di Cardiochirurgia per adulti a cui far afferire il Centro pediatrico di Taormina, indicando il Policlinico di Catania come più idoneo rispetto all'azienda ospedaliera Papardo di Messina.

L'azienda ospedaliera universitaria del capoluogo etneo, si sottolinea dalla Regione, è più vicina a Taormina, è in possesso di una maggiore casistica, sia in termini assoluti (926 ricoveri a Catania e 336 Messina) sia nell'utilizzo delle procedure Ecmo (79 a 11) e, inoltre, nella propria organizzazione ha altre unità operative a indirizzo pediatrico che possono assicurare competenze più specifiche per la cura delle patologie.

A seguito di queste indicazioni dovrà essere modificato il documento di programmazione della Rete ospedaliera che potrebbe consentire anche l'affrancamento della struttura di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina dalla prosecuzione del rapporto convenzionale che attualmente esiste con il soggetto esterno.

Acquisito il parere della sesta commissione dell'Ars, le integrazioni richieste dovranno essere trasmesse ai due ministeri preposti entro il prossimo 27 febbraio.