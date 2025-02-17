SALVATORE MAGGIORE SBRANATO E UCCISO DA DUE CANI A BAGHERIA: L'84ENNE RITROVATO DALLE FIGLIE IN CAMPAGNA

Un uomo di 84 anni, Salvatore Maggiore, è morto dopo essere stato aggredito da alcuni cani, un maschio e una femmina di razza Corso, in contrada Malfitano a Bagheria (Palermo).E' stato richiesto l'int...

Un uomo di 84 anni, Salvatore Maggiore, è morto dopo essere stato aggredito da alcuni cani, un maschio e una femmina di razza Corso, in contrada Malfitano a Bagheria (Palermo).

E' stato richiesto l'intervento da parte dei sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi di salvarlo, ma le ferite erano molto gravi e profonde. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per accertare cosa sia successo e soprattutto di chi siano i cani che si sono avventati sulla vittima.

L'allarme è stato lanciato dalle figlie che cercavano il padre che si trovava in campagna a Bagheria in contrada Malfitano. Sono state le donne che l'hanno trovato riverso per terra con profonde ferite alle gambe. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Si sta attendendo l'arrivo del medico legale che dovrà stabilire da una prima ispezione sul corpo se l'uomo ha avuto un malore e poi è stato aggredito dai cani o siano stati i morsi degli animali a provocarne la morte.

L'amministrazione comunale di Bagheria esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa dell'uomo e si stringe al dolore dei familiari. Pare come riferito in una nota del Comune che la vittima sarebbe un vicino dei proprietari del cane.