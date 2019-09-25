SALVO IL GRUPPO ABATE E I POSTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI

I legali della Roberto Abate s.p.a., l’avvocato Adolfo Landi e l’avvocato Aurelio Mirone, esprimono soddisfazione per il provvedimento di omologazione del’Accordo di ristrutturazione dei debiti emesso...

I legali della Roberto Abate s.p.a., l’avvocato Adolfo Landi e l’avvocato Aurelio Mirone, esprimono soddisfazione per il provvedimento di omologazione del’Accordo di ristrutturazione dei debiti emesso dal Tribunale di Catania, che ha disposto il dissequestro dell’azienda e dei beni della società. Il piano omologato è stato sottoscritto da oltre 700 creditori, pari al 93% circa dell’intera esposizione debitoria.

Questo significa che i creditori possono tirare un sospiro di sollecito. Inoltre, grazie all’accordo verranno tutelati i posti di lavoro di tutti i punti vendita della Roberto Abate, con grande beneficio per la collettività in un momento delicato per il nostro territorio.

Il provvedimento dispone dunque l’immediata restituzione di tutti i beni sequestrati (beni mobili, immobili, conti correnti) intestati alla Roberto Abate s.p.a. in liquidazione.