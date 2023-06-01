SAMANTHA CRISTOFORETTI ALL’ETNA COMICS, DOMANI 2 GIUGNO 2023 RICEVERÀ IL PREMIO ANGELO D’ARRIGO

Sbarca a Etna Comics la prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia spaziale europea. La prima donna europea scelta come comandante della Stazione spaziale internazionale.L’astronauta Samantha C...

L’astronauta Samantha Cristoforetti sarà a Catania venerdì 2 giugno per ricevere il IX Premio Angelo D’Arrigo che, anche quest’anno si svolgerà all’interno del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop.

Sarà lo spazio il tema dell’edizione 2023 della kermesse, organizzata dall’omonima fondazione, nata per ricordare il celebre deltaplanista, scienziato del volo ed etologo scomparso nel 2006 in un tragico incidente aereo.

«Quest’anno – ha spiegato Laura Mancuso, moglie di Angelo e presidente della Fondazione a lui dedicata – abbiamo voluto volgere il nostro sguardo oltre la Terra e viaggiare idealmente nello spazio, grazie alla presenza di Samantha Cristoforetti. Coinvolgerla e premiarla per questa IX edizione del premio D’Arrigo ci è sembrato quasi naturale, visti i tanti punti in comune che ci sono tra lei e Angelo. La voglia di superarsi sempre, di non arrendersi di fronte alle difficoltà, la capacità di superare i limiti spezzando le convenzioni sono valori comuni che speriamo di trasmettere ai tanti giovani che parteciperanno al Premio D’Arrigo e a Etna Comics.

Ringrazio ancora Antonio Mannino per averci coinvolto anche quest’anno, rinnovando una collaborazione che negli ultimi anni credo abbia dato a entrambe le parti grandi soddisfazioni».

«Con la preziosa presenza di Samantha Cristoforetti – ha detto Antonio Mannino, direttore di Etna Comics – la nostra manifestazione si evolve ulteriormente, mettendo un altro tassello importante nel suo percorso di crescita e trasformazione, da festival d'intrattenimento a kermesse dalle spiccate qualità culturali. La Fondazione Angelo D'Arrigo è ormai parte integrante della nostra realtà e ringrazio Laura Mancuso perché riesce a regalarci la presenza di personaggi iconici, raffinati e di indiscutibile, elevata, caratura».

Sabato 3 giugno alle 11:00 il pubblico di Etna Comics avrà la straordinaria possibilità di partecipare ad un incontro con Samantha Cristoforetti, Laura Mancuso e Luca Perri, a cura di Luca Pagliari, in Sala Polifemo: un affascinante talk questions&answers dal titolo "AstroSamantha - Nello spazio oltre ogni limite”.