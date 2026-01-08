San Berillo, operazione antidroga: 6 in carcere e 2 obblighi di dimora, i nomi degli arrestati

Questa Procura Distrettuale in data di ieri, ha delegato la Polizia di Stato di Catania a dare esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confron...

Questa Procura Distrettuale in data di ieri, ha delegato la Polizia di Stato di Catania a dare esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di otto indagati in quanto gravemente indiziati, ferma restando la presunzione di innocenza fino alla definizione del processo, della commissione del reato di spaccio di stupefacenti.

Segnatamente per sei di costoro è stata disposta la misura della custodia in carcere:

COCUZZA Antonino (classe 1974) D’AGATA Orazio (classe 1993) DI BARTOLO Josè Salvador (classe 1998) FALLETTA Salvatore (classe 1985) MOCERINO Augusto Marco (classe 1985) PEDICONE Raffaele Riccardo Alfio (classe 2005)

Per i residui altri due:

ABBASCIA Filippo (classe 2002) TOMASELLI Giovanni (classe 2004)

quella dell’obbligo di dimora nel comune di Catania, con la prescrizione di permanere presso il proprio domicilio dalle 20 alle 6.00 del giorno successivo.

Le indagini, coordinate da questo Ufficio e svolte dalla Squadra Mobile di Catania congiuntamente al Servizio Centrale Operativo, si sono articolate, negli ultimi mesi del 2024, mediante il costante monitoraggio, attraverso sistemi di videoregistrazione, di una zona del quartiere “San Berillo Vecchio”, consentendo di documentare minutamente l’operatività di una piazza di spaccio e di ricostruire la fase dello spaccio, gestita principalmente da un gruppo di soggetti extracomunitari di origini africane, nei cui confronti venivano, a loro volta, i rifornimenti di droga verso gli spacciatori al minuto, direttamente sui luoghi di spaccio, in modo da consentire costante operatività all’illecita attività.

In esito alle indagini, condotte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di P.S. Centrale di Catania, sono stati complessivamente disposti quarantasei ordini e sequestrati, frazionati in dosi, alcuni chilogrammi di stupefacente tipo cocaina, crack, marijuana ed hashish.