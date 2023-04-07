SAN CATALDO. LA POLIZIA STRADALE ESEGUE CONTROLLI SU DUE PULLMAN RISCONTRANDO IRREGOLARITÀ, USCITA RINVIATA

La Polizia Stradale di Caltanissetta a San Cataldo ha eseguito controlli su due pullman in procinto di partire per una gita scolastica diretta a Catania. Gli agenti, che hanno riscontrato delle irrego...

La Polizia Stradale di Caltanissetta a San Cataldo ha eseguito controlli su due pullman in procinto di partire per una gita scolastica diretta a Catania. Gli agenti, che hanno riscontrato delle irregolarità su entrambi i mezzi che avrebbero esposto a potenziali pericoli gli studenti, non hanno consentito agli organizzatori di far partire quei mezzi.

Le inefficienze riguardavano anomalie alla portiera che non consentiva l’uscita dei passeggeri in emergenza e la mancanza di martelletti per la rottura del vetro laterale. Il dirigente della Polizia Stradale ha garantito la sua costante presenza in occasione dei predetti controlli ritenuti di assoluta importanza per la sicurezza dei passeggeri.

Nel periodo primaverile, tempo di gite scolastiche, la Polizia Stradale di Caltanissetta sta intensificando i controlli sugli autobus utilizzati per il trasporto degli studenti. I controlli rientrano nel progetto “Gite scolastiche in Sicurezza”, un’iniziativa della Polizia di Stato sviluppata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione per rendere più sicuro il trasporto scolastico in occasione delle gite e dei viaggi d’istruzione.

La Polizia Stradale sottolinea le responsabilità del conducente che, per tutta la durata del viaggio, deve mantenere un comportamento rispettoso delle norme e che non esponga a rischi le persone trasportate e invita gli insegnanti a segnalare agli organi di Polizia, eventuali comportamenti scorretti dello stesso dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici ecc.).

La richiesta di intervento della Polizia Stradale da parte della scuola non è obbligatoria, ma è un servizio a disposizione. Le istituzioni scolastiche possono segnalare alla Polizia Stradale i loro viaggi o programmare controlli lungo l’itinerario, che saranno effettuati a campione, inviando richiesta scritta tramite modulo preposto. Inoltre, le scuole, prima della partenza, possono richiedere l’intervento della Polizia Stradale per un controllo del mezzo di trasporto e per la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente.