SAN CATALDO, SVIENE DURANTE LA MESSA: TRASPORTATA IN PRONTO SOCCORSO RISULTA POSITIVA AL COVID-19

Sviene durante la messa e, una volta in ospedale, dopo aver fatto il tampone, risulta positiva al Covid-19. E’ successo questa mattina nella chiesa del Convento di San Cataldo dove una donna di 49 ann...

28 marzo 2021 20:04
Sviene durante la messa e, una volta in ospedale, dopo aver fatto il tampone, risulta positiva al Covid-19. E’ successo questa mattina nella chiesa del Convento di San Cataldo dove una donna di 49 anni, ad un tratto, ha perso i sensi.

Subito è stata soccorsa da un operatore del 118 che si trovava libero dal servizio e ha portato la quarantanovenne in sagrestia. Sul posto, poco dopo, è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la paziente in ospedale. Una volta sottoposta a tampone è risultata positiva al Covid-19.

Nei giorni scorsi la donna avrebbe avvertito solo lievi malesseri. Questa mattina a quanto pare aveva avuto delle vertigini ma niente che le potesse far pensare di aver contratto il Covid-19. Il medico del pronto soccorso infettivologico ha effettuato gli esami di routine e le condizioni della paziente non sarebbero gravi.

