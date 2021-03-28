SAN CATALDO, SVIENE DURANTE LA MESSA: TRASPORTATA IN PRONTO SOCCORSO RISULTA POSITIVA AL COVID-19

Sviene durante la messa e, una volta in ospedale, dopo aver fatto il tampone, risulta positiva al Covid-19. E’ successo questa mattina nella chiesa del Convento di San Cataldo dove una donna di 49 ann...

Sviene durante la messa e, una volta in ospedale, dopo aver fatto il tampone, risulta positiva al Covid-19. E’ successo questa mattina nella chiesa del Convento di San Cataldo dove una donna di 49 anni, ad un tratto, ha perso i sensi.

Subito è stata soccorsa da un operatore del 118 che si trovava libero dal servizio e ha portato la quarantanovenne in sagrestia. Sul posto, poco dopo, è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la paziente in ospedale. Una volta sottoposta a tampone è risultata positiva al Covid-19.

Nei giorni scorsi la donna avrebbe avvertito solo lievi malesseri. Questa mattina a quanto pare aveva avuto delle vertigini ma niente che le potesse far pensare di aver contratto il Covid-19. Il medico del pronto soccorso infettivologico ha effettuato gli esami di routine e le condizioni della paziente non sarebbero gravi.