San Cristoforo, controlli contro l’abusivismo: oltre 10mila euro di sanzioni

Stretta sul fenomeno dell’abusivismo commerciale e tolleranza zero per chi occupa in modo indiscriminato il suolo pubblico, impendendone la libera fruizione da parte dei cittadini.Sono stati questi gl...

Stretta sul fenomeno dell’abusivismo commerciale e tolleranza zero per chi occupa in modo indiscriminato il suolo pubblico, impendendone la libera fruizione da parte dei cittadini.

Sono stati questi gli obiettivi della nuova articolata attività di controllo nel quartiere San Cristoforo, effettuata, nei giorni scorsi, in modo congiunto dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale.

L’intervento ha visto impegnati i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, unitamente agli agenti della Polizia Locale per una serie di accertamenti in diversi esercizi commerciali del quartiere.

Il pattugliamento del territorio si è concentrato prevalentemente lungo via Plebiscito e via della Concordia, dove sono emersi alcuni casi di occupazione abusiva del suolo pubblico e di vendita di diversi prodotti senza alcuna autorizzazione.

Complessivamente, l’azione di controllo congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale ha consentito di comminare sanzioni per un importo di oltre 10.000 euro.

In via Plebiscito, un commerciante si era appropriato di una porzione del marciapiede dove aveva installato, in modo abusivo, un argano per sollevare la merce in vendita, e, sempre senza alcuna autorizzazione, aveva collocato in strada enormi monitor pubblicitari, incurante dei possibili rischi per l’incolumità dei passanti. Infatti, per la realizzazione di strutture simili è richiesta la presentazione e l’approvazione di un apposito progetto in modo da garantire la sicurezza dei cittadini. Per rimuovere le installazioni abusive, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e, successivamente, di una squadra di operai del Comune di Catania, che ha provveduto a prelevare i resti delle strutture per la loro distruzione in condizioni di sicurezza. Rimosse dal marciapiede decine di confezioni d’acqua che sono state sequestrate e, poi, donate in beneficenza.

In via Della Concordia, all’incrocio con via Adamo, è stata rimossa un’enorme struttura abusiva costruita su tutto il marciapiede. All’interno, sono stati trovati numerosi prodotti ortofrutticoli e alimenti cucinati, pronti per la vendita, senza nessuna cura per una conservazione adeguata a garantire la salubrità e la genuinità dei prodotti.

Sono in corso le indagini per risalire al gestore della struttura abusiva; nel frattempo i beni deperibili, dopo le opportune verifiche, sono stati donati ad enti caritatevoli.

Anche in questo caso, i Vigili del Fuoco hanno compiuto un lungo e non facile lavoro per rimuovere tutte le strutture presenti nel marciapiede, mentre gli operai del Comune di Catania hanno utilizzato un camion con un braccio meccanico di grandi dimensioni per poter prelevare e schiacciare il materiale ferroso, liberando definitivamente il marciapiede.

L’attività di restituzione degli spazi e dei beni pubblici ai cittadini continuerà nel quartiere San Cristoforo e in altre zone della città per ripristinare le condizioni di legalità, ricercando sempre la piena sinergia con i cittadini che sono sempre più partecipi nel segnalare gli abusi.