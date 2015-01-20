San Francesco alla Collina, ex Ospedale ed ex Palazzo Alessi: via alla manutenzione

Gli edifici sono assediati dall'acqua piovana: l'amministrazione ha stanziato circa 24 mila euro

95047.it Da San Francesco alla Collina all'ex Ospedale passando per l'ex Palazzo Alessi. Sono pronti a partire i lavori di ristrutturazione di tre storici edifici comunali che, però, dopo restyling degli anni scorsi hanno subito l'aggressione di umidità e, soprattutto, dell'acqua piovana. Le infiltrazioni hanno portato danni e non soltanto. E mentre l'antico convento di San Francesco alla Collina (qui, lo scorso anno i ladri hanno portato via le grondaie) non è stato ancora ufficialmente aperto al pubblico, l'ex Ospedale e l'ex Palazzo Alessi, lo sono eccome.

L'interno di una delle stanze dell'ex Palazzo Alessi

Di recente, nei giorni scorsi per essere esatti, l'amministrazione comunale ha impegnato un totale di circa 24 mila euro per gli interventi di manutenzione dei tre edifici, rispettivamente: 18.404,71 euro per San Francesco e l'Ospedale; 5809,03 euro per la sede del consiglio comunale paternese. Un triplice intervento di manutenzione straordinaria per scongiurare ulteriori danni provocati dalle infiltrazioni d'acqua.