SAN GIOVANNI GALERMO: 3 KG DI ERBA IN UN SEMINTERRATO, SEQUESTRO DA 30MILA EURO

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima, coadiuvati dai colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo del battaglione “Sicilia”, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio con obiettivo il popoloso quartiere di San Giovanni Galermo.

I militari hanno controllato un condominio di Via Capo Passero dove, nel setacciare le parti comuni interne ed esterne hanno rinvenuto e sequestrato in uno dei seminterrati una busta contenente 3 kg. di marijuana, che trasformata in dosi – oltre 1.500 – ed immessa sul mercato al dettaglio in una delle piazze più fiorenti del capoluogo etneo avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre 30.000 euro.

Sono ancora in corso degli approfondimenti investigativi al fine di indentificare chi avesse la disponibilità della droga.