SAN GIOVANNI GALERMO: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER CADUTA CALCINACCI DA UN PALAZZO

La caduta, dei primi calcinacci ha allarmato i residenti di una palazzina in via Balatelle nel quartiere San Giovanni Galermo che, preoccupati hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

La segnalazione è arrivata intorno alle 15 alla sala operativa.

Prontamente intervenuta la squadra del distaccamento nord, che con il supporto dell’autoscala della centrale di Catania, hanno rimosso cappotto termico pericolante con relativo intonaco e mettere in sicurezza la zona, al fine di scongiurare pericoli per residenti e passanti.

E' immediatamente scattato, per motivi di sicurezza, il transennamento della zona pericolante al fine di evitare danni a persone e cose.