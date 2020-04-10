SAN GIOVANNI LA PUNTA: ALLARME IN CASA RIPOSO. IL SINDACO: “CASI POSITIVI MA ASINTOMATICI”

Ad eccezione di due anziani 'negativi', sono risultati positivi, ma asintomatici, tutti gli altri 10 ospiti di un casa di cura di San Giovanni La Punta, nel Catanese.Il personale positivo e asintomati...

Ad eccezione di due anziani 'negativi', sono risultati positivi, ma asintomatici, tutti gli altri 10 ospiti di un casa di cura di San Giovanni La Punta, nel Catanese.

Il personale positivo e asintomatico, in tutto quattro persone, è stato posto in quarantena obbligatoria nella struttura. Un dipendente 'negativo' è stato esonerato dal servizio mentre il resto del personale, che non era al lavoro, è stato posto in quarantena a casa.

Lo ho reso noto il sindaco Antonino Bellia dopo avere appreso gli esiti dei tamponi eseguiti e ricordando che "la struttura è stata presa in carico dall'Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catania che vigila sull'attuazione del protocollo previsto".

"Rassicuro quindi tutti coloro i quali hanno sollevato perplessità in merito alla vicenda - aggiunge Bellia - poiché l'Asp sta estendendo i controlli a tutte le strutture residenziali per anziani del nostro territorio, in sinergia con la polizia municipale per i necessari interventi per salute e sicurezza".