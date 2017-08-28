SAN GIOVANNI LA PUNTA: ASSALTANO NEGOZIO DI SCARPE, RIPRESI MENTRE SI TOLGONO PASSAMONTAGNA

I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato due diciannovenni catanesi, Andrea Rossello e Luca Fazzolari in per la rapina del 3 giugno nel negozio di calzature "Mickey Store" di via della R...

I due, con il volto coperto da passamontagna e armati di fucile a canne mozze, avevano fatto irruzione nel negozio e minacciato i dipendenti, portando via denaro e merce per un valore di oltre 3.000 euro, fuggendo poi via a bordo di uno scooter.

I militari sono riusciti a risalire ai rapinatori grazie alle telecamere che avevano ripreso i due nel momento esatto in cui si erano sfilati i passamontagna. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.