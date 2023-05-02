SAN GIOVANNI LA PUNTA, AUTO PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA
Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incendio di una autovettura mentre era in marcia in via Alessandro Volta a San Giovanni La PuntaL’incendio è avvenuto intorno alle 12 00 di oggi,...
L’incendio è avvenuto intorno alle 12 00 di oggi, 02 maggio 2023, ed ha avvolto completamente la vettura provocandogli seri danni.
Giunti sul posto i Vigili del Fuoco, hanno prontamente domato le fiamme, ma il mezzo, ripetiamo, è andato totalmente distrutto.
Una volta terminate le operazioni di spegnimento, è stata messa in sicurezza la zona e poi hanno preso il via i rilievi effettuati dai Carabinieri della stazione locale, per stabilire con esattezza le cause che hanno causato i fatti.
Per fortuna non si registrano feriti.