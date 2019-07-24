SAN GIOVANNI LA PUNTA: EVADE DAI DOMICILIARI CON UN MOTORINO RUBATO E SCIPPA UNA DONNA
Questa mattina i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno notificato al pregiudicato 47enne catanese SORTINO Angelo una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia...
A cura di Redazione
24 luglio 2019 19:15
Questa mattina i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno notificato al pregiudicato 47enne catanese
Le indagini della Stazione Carabinieri hanno consentito di appurare che l’uomo il 15 giugno scorso si era allontanato dal proprio domicilio a Catania, pur essendo ristretto agli arresti domiciliari e, recandosi a San Giovanni la Punta, utilizzando un motociclo oggetto di furto, ha strappato la collana ad una donna sulla pubblica via.