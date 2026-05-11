San Giovanni La Punta, Fiat Punto si ribalta nella serata di ieri in via Salvo D’Acquisto
San Giovanni La Punta, Fiat Punto si ribalta nella serata di ieri in via Salvo D’Acquisto
A cura di Redazione
11 maggio 2026 10:54
San Giovanni La Punta, auto si ribalta nella notte in via Salvo D’Acquisto: strada chiusa
Incidente stradale nella tarda serata di ieri a San Giovanni La Punta, dove intorno alle ore 23 una Fiat Punto si è ribaltata in via Salvo D’Acquisto.
Si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni in sicurezza.
Fortunatamente la conducente sarebbe rimasta illesa nonostante il violento ribaltamento del veicolo.