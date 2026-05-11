San Giovanni La Punta, Fiat Punto si ribalta nella serata di ieri in via Salvo D’Acquisto

San Giovanni La Punta, auto si ribalta nella notte in via Salvo D’Acquisto: strada chiusa

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a San Giovanni La Punta, dove intorno alle ore 23 una Fiat Punto si è ribaltata in via Salvo D’Acquisto.

Si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni in sicurezza.

Fortunatamente la conducente sarebbe rimasta illesa nonostante il violento ribaltamento del veicolo.