I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato il 50enne Vincenzo Giuseppe LONGO di Aci Sant’Antonio, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di un 28enne di San Giovanni La Punta, sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emessi contestualmente dal G.I.P. del Tribunale di Catania per concorso in furto aggravato.

SAN GIOVANNI LA PUNTA: FURTO CON ‘SPACCATA’ IN NEGOZIO DI ARTICOLI PER L’INFANZIA, IDENTIFICATI L’AUTORE ED IL COMPLICE

Grazie alle indagini svolte dai militari della locale Stazione è stata puntigliosamente ricostruita la dinamica del fatto reato che nel primo pomeriggio del 12 agosto scorso registrò la spaccata della porta d’ingresso, provvista di vetro antisfondamento, del negozio di articoli per l’infanzia “CALVAGNO JUNIOR” di Via S. Tenente Scalia 9, quando fu trafugata merce per oltre 3.000 euro oltre ad alcune centinaia di euro conservate nella cassa.Gli investigatori percorrendo a ritroso il possibile tragitto compiuto dai criminali per raggiungere l’obiettivo hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza attive in zona, fissando dei punti cardine utili a raffigurare un quadro probatorio all’Autorità Giudiziaria così esplicato:

Quel pomeriggio due uomini a bordo di una Lancia Y di colore nero, poi risultata di proprietà del 28enne posto alla guida, giungevano nei pressi del negozio e mentre il 50enne scendeva dall’auto il complice con il motore acceso si posizionava più avanti ad una quindicina di metri.

Non ripreso dalle telecamere, in quel punto inesistenti, sfondava la porta-vetrata d’ingresso, per ripulire l’esercizio commerciale e tornare verso l’auto – ora ripreso dalle telecamere – per caricarvi la refurtiva e fuggire via.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Pazza Lanza.