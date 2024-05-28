SAN GIOVANNI LA PUNTA. INCENDIO IN UN CONDOMINIO A TRE PIANI: EVACUATE TRE FAMIGLIE

Un violento incendio si è sviluppato la notte scorsa in un condominio a tre piani fuori terra in viale della Regione, 140 a San Giovanni la Punta (CT).L'incendio si è originato per cause elettiche nel...

Un violento incendio si è sviluppato la notte scorsa in un condominio a tre piani fuori terra in viale della Regione, 140 a San Giovanni la Punta (CT).

L'incendio si è originato per cause elettiche nell'atrio dell'edificio ed i fumi ed i prodotti della combustione hanno rapidamente invaso l'intero corpo scala e le stesse abitazioni.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania con il supporto di un'autoscala hanno dovuto evacuare le persone presenti all'interno delle abitazioni.

Complessivamente tre nuclei famigliari.

Tra di loro anche persone anziane ed un neonato con i propri genitori che sono stati trasportati in ospedale per i necessari accertamenti.

L'intero edificio è stato cautelarivamente sgomberato in attesa delle necessarie ulteriori verifiche sulle strutture e agli impianti.

Sul posto sono intervenuti anche militari dell'Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.