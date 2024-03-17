SAN GIOVANNI LA PUNTA, INCIDENTE NELLA NOTTE: MOTO CONTRO MURO, UNA PERSONA FERITA

Un grave incidente stradale si è verificato questa notte in via Capuana a San Giovanni La Punta.Per cause ancora da accertare da parte dell'autorità, una motocicletta Ducati Monster condotta da un uom...

Un grave incidente stradale si è verificato questa notte in via Capuana a San Giovanni La Punta.

Per cause ancora da accertare da parte dell'autorità, una motocicletta Ducati Monster condotta da un uomo è andata a sbattere violentemente contro un muro.

Il centauro avrebbe riportato gravi ferite ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118 ed è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.