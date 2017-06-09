SAN GIOVANNI LA PUNTA: MEZZO CHILO DI ERBA IN CASA ARRESTATO UN 43ENNE

I Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo (CT) coadiuvati dai colleghi della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato un 43enne, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostan...

I Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo (CT) coadiuvati dai colleghi della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato un 43enne, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari da alcuni giorni tenevano sotto controllo l’abitazione dell’uomo, avendo notato uno strano movimento di persone negli orari più inconsueti della giornata.

I sospetti sono divenuti certezze ieri sera quando i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell'abitazione del 43enne rinvenendo e sequestrando 500 grammi di marijuana, abilmente occultata all'interno del vano lavanderia.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.