SAN GIOVANNI LA PUNTA: SCOMPARSA 16ENNE, L'APPELLO DEI FAMILIARI PER RITROVARLA

Sono in corso le ricerche di Giulia Nicosia, 16 anni: della ragazza non si hanno tracce da questa mattina.

La ragazza sarebbe stata vista per l’ultima volta in zona San Giovanni La Punta (Catania).

La famiglia, gli amici e i conoscenti si sono attivati nella speranza di riportare l’adolescente a casa sana e salva al più presto.

In particolare, la sorella della 16enne ha chiesto la collaborazione di tutta la comunità, sfruttando anche i social: “Oggi nei pressi dell’Istituto Polivalente, di San Giovanni la Punta (CT) si sono perse le tracce di mia sorella. Si chiama Giulia Nicosia, 16 anni. Alta all’incirca 1,55 m, capelli castani a caschetto“, si legge nel suo messaggio.

