SAN GIOVANNI LA PUNTA: SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITI
Violento scontro questa mattina intorno alle ore 06 a San Giovanni la Punta in Via Fisichelli.L’incidente ha coinvolto una Land Rover Discovery e una Ford Fiesta, fortunatamente, secondo le prime info...
A cura di Redazione
29 giugno 2019 09:13
Violento scontro questa mattina intorno alle ore 06 a San Giovanni la Punta in Via Fisichelli.
L’incidente ha coinvolto una Land Rover Discovery e una Ford Fiesta, fortunatamente, secondo le prime informazioni con conseguenze non gravi per le persone.
I due conducenti sono stati trasportati in ospedale per ulteriore accertamenti
Le cause sono da accertare.
Sul posto i Carabinieri e l'azienda Sos Strade per la rimozione e pulizia dei detriti
SAN GIOVANNI LA PUNTA: SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITI