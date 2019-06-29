95047

SAN GIOVANNI LA PUNTA: SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITI

Violento scontro questa mattina intorno alle ore 06 a San Giovanni la Punta in Via Fisichelli.L’incidente ha coinvolto una Land Rover Discovery e una Ford Fiesta, fortunatamente, secondo le prime info...

29 giugno 2019 09:13
Violento scontro questa mattina intorno alle ore 06 a San Giovanni la Punta in Via Fisichelli.

L’incidente ha coinvolto una Land Rover Discovery e una Ford Fiesta, fortunatamente, secondo le prime informazioni  con conseguenze non gravi per le persone.

I due conducenti sono stati trasportati in ospedale per ulteriore accertamenti

Le cause sono da accertare.

Sul posto i Carabinieri e l'azienda Sos Strade per la rimozione e pulizia dei detriti

 

