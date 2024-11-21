SAN GIOVANNI LA PUNTA: SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA PER ACI BONACCORSI, DUE FERITI
San Giovanni La Punta – Nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre 2024, si è verificato un incidente stradale in Via per Aci Bonaccorsi, nei pressi della chiesa di Santa Lucia. Il sinistro ha coinvo...
San Giovanni La Punta – Nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre 2024, si è verificato un incidente stradale in Via per Aci Bonaccorsi, nei pressi della chiesa di Santa Lucia.
Il sinistro ha coinvolto due vetture, una Ford Fiesta e una Dacia Sandero, causando il ferimento di due persone.
I sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto, hanno prestato le prime cure ai feriti.
Successivamente, entrambe le persone sono state trasferite in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Al momento, non sono note le loro condizioni né le prognosi.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.
L’episodio ha causato notevoli disagi alla circolazione, con rallentamenti significativi lungo la strada, già particolarmente trafficata. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona sono proseguite fino al ripristino della normale viabilità.
Rimangono in corso le indagini per chiarire le cause del sinistro.