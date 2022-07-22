SAN GIOVANNI LA PUNTA: SORPRESI A RUBARE PONTEGGI IN UN CANTIERE EDILE

Carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati, assieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne catanese, sorpres...

Carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati, assieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne catanese, sorpreso a San Giovanni La Punta nella flagranza del reato di furto aggravato.

Intorno alle 22 di ieri, il 112 NUE ha ricevuto la chiamata di un ignoto passante che segnalava il furto di materiale edile, in quel momento ancora in corso, in un cantiere di via Duca degli Abruzzi.

In effetti i militari, giunti poco dopo sul posto, hanno rilevato la presenza di un furgone bianco e proprio accanto a esso due uomini che alla vista dei militari si sono dati alla fuga. Nella circostanza, uno dei due è riuscito a scappare sfruttando l’oscurità, mentre l’altro, il 38enne, è stato subito bloccato dai carabinieri che hanno constatato come i due avessero appena asportato dal cantiere 37 pedane di un ponteggio edile metallico nonché numerose sue componenti, caricandole sul loro furgone.