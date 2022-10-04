SAN GIOVANNI LA PUNTA, SPACCA IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO E RUBA 44 CONFEZIONI DI MARIJUANA, DENUNCIATO

Nella notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, un 20enne pregiudicato di Mascalu...

Nella notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, un 20enne pregiudicato di Mascalucia.

Durante un servizio di controllo volto alla prevenzione e contrasto dei reati predatori nel centro abitato di San Giovanni La Punta, i militari notato un giovane alla guida di un’utilitaria, che alla loro vista, si è subito allontanato a gran velocità.

Insospettiti dalla manovra, i Carabinieri si sono prontamente posti all’inseguimento del ragazzo, la cui fuga è terminata in un vicolo cieco, dove ha abbandonato la vettura, per tentare invano di scappare a piedi.

L’uomo è stato quindi bloccato dagli operanti, che all’interno del bagagliaio dell’automobile, hanno trovato, ben celati, arnesi da scasso, una cesoia e 44 confezioni di marijuana legale di diverse marche, posti sotto sequestro.

Effettuati quindi gli accertamenti per comprendere la reale provenienza di tutto quel materiale, è emerso che le bustine di marijuana erano state poco prima rubate da un distributore di marijuana legale situato nelle vicinanze.