SAN GIOVANNI LA PUNTA. SVENTATO FURTO CON "SPACCATA" AD UN CENTRO SCOMMESSE GRAZIE AL TEMPESTIVO INTERVENTO DEI CARABINIERI.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati, tra cui quelli predatori come le rapine e i furti, in linea con le indicazioni diramate dal Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri del Radiomobile di Gravina di Catania hanno efficacemente sventato un furto con “spaccata” ai danni di un centro scommesse situato nella centralissima Via della Regione di San Giovanni La Punta.

In particolare, nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 03:25, la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione di un fortissimo rumore sospetto, riconducibili a un’effrazione in corso ai danni di un’attività commerciale.

L’operatore della Centrale Operativa, ricevuta la notizia, ha immediatamente diramato le informazioni alle pattuglie della Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania, già presenti sul territorio, consentendo loro di intervenire nel minor tempo possibile. Per aumentare le possibilità di intercettare i responsabili, il militare della Centrale ha, inoltre, indirizzato le auto dell’Arma su percorsi diversi, con l’obiettivo di chiudere ogni possibile via di fuga ai malfattori.

In una manciata di secondi, quindi, le pattuglie hanno raggiunto Via della Regione con la priorità di impedire che l’evento criminoso venisse portato a termine e, allo stesso tempo, cercare di cogliere i malviventi sul fatto per assicurarli alla giustizia.

Probabilmente, però, il rumore delle auto dell’Arma che giungevano sul posto a velocità sostenuta ha messo in allarme i ladri, costringendoli a desistere nel loro intento delittuoso e a fuggire a bordo dello stesso mezzo utilizzato come ariete riuscendo a far perdere le loro tracce tra i vicoli e le strade dei comuni limitrofi.

Dal sopralluogo eseguito successivamente, gli investigatori hanno constatato che i malviventi sono riusciti solo a danneggiare la porta d’ingresso dell’attività commerciale senza, però, riuscire a portare via nulla, in effetti, il veloce intervento dei Carabinieri ha impedito che il reato venisse portato a termine.

Sul posto, gli investigatori dell’Arma della Compagnia di Gravina di Catania hanno, poi, avviato le indagini, eseguendo rilievi accurati e analizzando le immagini di videosorveglianza per raccogliere elementi utili all’identificazione degli autori del tentato furto.